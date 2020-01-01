Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Китайский флагман Huawei принялся распространять новую прошивку EMUI 10 на базе ОС Android 10, но, пока ее получили лишь несколько моделей. Кроме того, не все устройства данной компании ее получат, пишет Shraibikus.com.

Корреспонденты принадлежащего производителю издания HuaweiCentral попросили руководство предоставить всю информацию по смартфонам, которые не будут обновлены до актуальной версии прошивки.

Выяснилось, что EMUI 10 на базе Android 10 будет не доступна владельцам Honor Play. Впрочем, поводов для беспокойства нет, поскольку в компании пообещали и далее выпускать обновления безопасности именно для этой модели.

Смартфоны Honor 8X Max, Honor 9 и Honor 9 Lite также актуальную версию прошивки не получат в силу некоторых технических причин. Оказалось, что в этих моделях имеются аппаратные ограничения, из-за которых установка EMUI 10 становится невозможной.

Без обновлений останутся и такие популярные модели, как Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i, Huawei Y9 2019 и Huawei P20 Lite. Причина - все те же аппаратные ограничения.