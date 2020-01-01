В созвездии Лебедя ученые обнаружили двойника Луны

Ученые Колумбийского университета смогли обнаружить экзолуну. Как сообщает NASA на своем канале, речь идет о спутнике экзопланеты, расположенной в созвездии Лебедя.

Используя информацию, полученную со спутника Кеплера и телескопа «Хаббл», им удалось найти луну планеты, которая находится в 8000 световых годах от Земли. Эксперты Колумбийского университета определили, что небесное тело, которое им удалось выявить в созвездии Лебедя, делает полный оборот вокруг своей планеты в течение 30 дней.

Астрономы предоставили космическому агентству расчеты и все документы по исследованию. Не исключено, что они ошиблись. Дело в том, что в наличии экзолун никто из ученых не сомневается, но вот выявить их - задача не просто нелегкая, до последнего времени считалась практически невыполнимой. Ведь, помимо разницы транзитов, стоит учитывать еще и массу сторонних объектов вокруг, которые затрудняли поиск и обнаружение.

Отметим, что в данном случае внимание ученых было сосредоточено на особенностях во время 19-часового светового транзита, а также на некоторых аномалиях. В частности, на длительном орбитированиии и длинном остаточном следе от светового транзита объекта поменьше.