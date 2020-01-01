В России на рынок вышел телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Бюджетный кнопочный телефон сразу на 4 SIM-карты презентовал российский бренд BQ, за которым стоит компания «Новая Линия».

Телефон BQ 2819 Tank Quattro, имеет не только слоты для 4 SIM-карт, но и получил два фонарика. Производитель обещает, что этот смартфон имеет «мощный» и «громкий» динамик.

Экран устройства, диагональю в 2,8 дюйма, получил разрешение 240х320 пикселей. Гаджет также оснастили простенькой камерой на 0,3 Мп, FM-радио, аккумулятором емкостью 2500 мА/ч. Телефон поддерживает карты памяти формата microSD объёмом до 32 ГБ. Также устройство может получать и передавать информацию через Bluetooth.

Что касается четырех слотов для SIM-карт, то один из них по размеру подходит под mini-SIM, а три – под micro-SIM.

Цена BQ 2819 Tank Quattro составляет 2 090 рублей. Выпускается он в синем, черном и зеленом цвете корпуса. А также есть модель в «камуфляжной» расцветки.