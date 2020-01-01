В Европе Apple могут заставить оснастить iPhone портами USB-C

Еврокомиссия может обязать компанию Apple оснастить iPhone портами USB-C.

В ближайшее время на одном из своих заседаний Еврокомиссия рассмотрит законопроект по стандартизации зарядных устройств.

Тема стандартизации зарядных разъемов звучала уже и ранее. Но до сих пор никаких серьезных шагов в этом направлении предпринято не было.

Сейчас же вновь некоторые члены Европейского парламента призывают Еврокомиссию принять нормативные меры, которые заставят каждого производителя смартфонов принять единый метод зарядки. Комиссар Марос Сефкович отметил, что комиссия рассмотрит «законодательный подход» к решению проблемы.

В случае, если голосование по этому вопросу пройдет успешно для тех, кто добивается стандартизации зарядных устройств, то всем компаниям придется применять единый метод зарядки, и самый очевидный — это USB-C.

На сегодняшний день большинство производителей перешли на USB-C, тогда как Apple продолжает применять разъем Lightning. Если Apple не захочет применять единый стандарт после принятия соответствующего законопроекта, то компании придется покинуть европейский рынок.

Отметим, инициаторы введения единых стандартов для зарядных устройств ссылаются на то, что это не только облегчит жизнь многим пользователям, но и снизит количество «электронного мусора».



