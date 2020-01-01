В России могут ввести новый метод борьбы с телефонными мошенниками

Сегодня, 09:33

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В России могут ввести новый метод борьбы с телефонными мошенниками

Телефонное мошенничество – это проблема, с которой сталкиваются многие. Действовать телефонные мошенники могут в разных масштабах, при этом правоохранительные органы не всегда могут оперативно противодействовать телефонным мошенникам.
Для противодействия телефонным мошенникам, а также для борьбы со спамом Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС внедрить в России новую систему борьбы с телефонными мошенникам.
Руководитель АППСИМ Владимир Зыков подчеркнул, что сейчас в России наблюдается рост числа звонков от мошенников. Все больше фиксируется случаев, когда гражданам и в компании звонят под видом представителей банков, чтобы узнать конфиденциальную информацию.

АППСИМ предлагает разработать и внедрить технологии цифрового отпечатка звонка. Это цифровой сертификат с системой шифрования. Он присваивается каждому звонку операторами связи. В случае, если звонок будет идти без цифрового отпечатка, то оператор сразу поймет, что номер абонента подделан и сможет оперативно его заблокировать.
В АППСИМ подчеркнули, что зарубежные специалисты уже работают над созданием таких систем, пишет RT.
Проходить процедура верификации будет до того, как установится соединение между звонящим и тому, кому поступает звонок. Так, оператор связи звонящего должен будет проверить данные о вызове (местоположение, организацию, цифровой отпечаток и другие параметры), и только если вся информация будет признана действительна, между абонентами будет установлено соединение.

«Операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих», — указано в письме.

Эта технология, считает Зыков, поможет бороться не только с недобросовестной рекламой и телефонными мошенниками, но и с анонимными сообщениями о минировании. Поэтому крайне важно внедрить ее в ближайшее время.

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