СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год

В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее. Примечательно, что не все они из области фантастики. Многие вполне реальные и уже начали сбываться в 2020 году, особенно в сфере технологий. Издание РБК назвало пять из тех, которые изменят нашу жизнь уже сегодня, а не через годы или десятилетия.

Интернет вещей и «умные» дома некоторые предсказывали еще в конце минувшего столетия.

Джефф Безос, к примеру, еще в 99-ом говорил, что не сомневается в том, что в мире будет много маленьких устройств с подключением к сети. А основатель Microsoft Билл Гейтс тогда же разработал систему слежения за домом в отсутствие хозяев. Да, еще каких-то 20 лет назад это казалось фантастическим - как, к примеру, люди не верили, что появятся машины с крыльями, которые смогут летать как птицы. Но теперь многие не представляют своей жизни без «умных» вещей.

К 2020 году, по прогнозам экспертов, к интернету вещей должны были быть подключены свыше 21 миллиарда устройств.

Голосовые помощники также стали привычным явлением. Даже Яндексом без Алисы многие россияне уже не пользуются. Что уж говорить об обладателям смартфонов разных марок - каждый производитель считает своим долгом разработать своего голосового помощника с использованием искусственного интеллекта.

Надо отдать должное, что успех голосовых помощников - это заслуга «Сири» и ее идейному вдохновителю Стиву Джобсу. Американец еще в 1994-ом заявил, что компьютеры должны не только хранить и обрабатывать данные, но и общаться с человеком, прогнозировать его потребности, приходить на помощь.

Без Siri сейчас многие просто жить не могут, а некоторые даже обязаны ей жизнью - голосовой помощник неоднократно спасал людей в самых экстремальных ситуациях.

Сейчас также есть «Алиса» и Alexa, которые стали настоящими помощниками.

Онлайн-покупки - обыденная вещь сейчас, когда на улице 2020-й. Согласно недавнему исследованию «Яндекса» и GfK, доля онлайн-покупателей в 2019 году в России составила 42%. А кто бы раньше мог подумать? Например, глава Amazon. Именно он в 1999 спрогнозировал рост числа покупок через интернет.

На четвертом месте в списке сбывшихся предсказаний - носимые персональные «умные компьютеры». Физик-теоретик Митио Каку в своей книге 1998 года «Видения: Как наука перевернет 21 век» угадал даже год. Он считал, что у каждого человека в 2020 году будет свой переносной компьютер - как же он оказался прав! Теперь почти у каждого есть в сумочке или портфеле смартфон либо планшет.

Чипы, вживленные в мозг, как отмечает РБК, инженерами Intel были предсказаны еще в 2009 году. Широкого применения, скажем прямо, они еще не нашли, но человечество уже двигается в этом направлении.

Компания Neuralink Илона Маска разработала мозговой чип, призванный помочь людям с ограниченными физическими возможностями.