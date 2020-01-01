В России создали умный стул для формирования правильной осанки у детей

Сегодня, 13:57

0

Image
В России создали умный стул для формирования правильной осанки у детей

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) смогли создать «умный» стул, который поможет в формировании правильной осанки у детей.
Авторы разработки подчеркнули, что правильная осанка предотвращает развитие многих заболеваний. Поэтому крайне важно, чтобы ребенок, которому в школьный период жизни приходится много сидеть, не испортил себе осанку.
В пресс-службе Министерства науки и высшего образования подчеркнули, что у данной разработки нет аналогов в мире.
«Умный» стул внешне вовсе не отличается от обычного. Но он получил специальные датчики, которые определяют позу человека и предупреждают, когда он сидит неправильно.

«Созданное устройство будет на ранней стадии диагностировать патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом человека, а также в реальном времени отслеживать результаты индивидуальных тренировок ребенка», - рассказали в ведомстве.

Следить за показаниями датчиков, установленных на стуле, родители или учителя смогут используя свой смартфон. «Умный» стул сможет передавать информацию с помощью Wi-fi или Bluetooth, пишет ТАСС.
Как объяснили эксперты, неправильная осанка может указывать на многие проблемы со здоровьем. Так, к примеру, ребенок может сидеть неправильно из-за травмы, либо из-за плоскостопия, либо когда одна нога короче другой. Для таких детей необходимы индивидуальные занятия на физкультуре.
Сейчас идет финальный этап создания программы, необходимой для использования стула. В планах его создателей запустить пилотный эксперимент, в котором будут участвовать школьники. И если разработка себя покажет положительно, то вскоре «умные» стулья могут появиться в продаже.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Петербургский «Кошкиспас» подвел итоги за 2019 год

Сегодня, 17:08

Москвичка дала дочери сильнодействующий препарат, чтобы сделать ее участницей оргии

Сегодня, 16:18

Названы пять смертельно опасных аптечных чаев

Сегодня, 16:11

Онколог рассказал, почему в Санкт-Петербурге самый высокий показатель заболеваемости раком

Сегодня, 16:02

Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Сегодня, 15:56

Под Ульяновском столкнулись несколько автомобилей. Есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 15:39

В Microsoft порекомендовали пользователям Windows 7 сразу покупать себе новые компьютеры

Сегодня, 15:15

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle