В России создали умный стул для формирования правильной осанки у детей

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) смогли создать «умный» стул, который поможет в формировании правильной осанки у детей.

Авторы разработки подчеркнули, что правильная осанка предотвращает развитие многих заболеваний. Поэтому крайне важно, чтобы ребенок, которому в школьный период жизни приходится много сидеть, не испортил себе осанку.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования подчеркнули, что у данной разработки нет аналогов в мире.

«Умный» стул внешне вовсе не отличается от обычного. Но он получил специальные датчики, которые определяют позу человека и предупреждают, когда он сидит неправильно.

«Созданное устройство будет на ранней стадии диагностировать патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом человека, а также в реальном времени отслеживать результаты индивидуальных тренировок ребенка», - рассказали в ведомстве.

Следить за показаниями датчиков, установленных на стуле, родители или учителя смогут используя свой смартфон. «Умный» стул сможет передавать информацию с помощью Wi-fi или Bluetooth, пишет ТАСС.

Как объяснили эксперты, неправильная осанка может указывать на многие проблемы со здоровьем. Так, к примеру, ребенок может сидеть неправильно из-за травмы, либо из-за плоскостопия, либо когда одна нога короче другой. Для таких детей необходимы индивидуальные занятия на физкультуре.

Сейчас идет финальный этап создания программы, необходимой для использования стула. В планах его создателей запустить пилотный эксперимент, в котором будут участвовать школьники. И если разработка себя покажет положительно, то вскоре «умные» стулья могут появиться в продаже.