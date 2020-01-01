Появились свидетельства того, что ученые готовятся к Апокалипсису

Созданы сверхзащищенные убежища, построены хранилища для семян, генетического материала и лекарств, разрабатываются проекты по получению продуктов питания без солнечного света, в том числе по выращиванию мяса в пробирках - СМИ принялись перечислять доказательства того, что ученые многих стран мира готовятся к Апокалипсису. По их расчетам, он должен наступить в 2100 году. По крайней мере, вероятность Конца света именно в этом году Институтом глобальных катастроф оценивается в 20 процентов.

Мало кому известно, но ученые из Норвегии создали особенный банк, расположенный на глубине 130 метров. Там, под слоем вечной мерзлоты, хранятся образцы многих растений. Каждое государство наделено правом трижды в год пополнить коллекцию представителями флоры.

Существует и коллекция из десяти тысяч замороженных клеток животных - если возникнет такая необходимость, они будут использоваться для восстановления популяции фауны.

В данный момент ученые занимаются выращиванием еды в условиях абсолютной темноты, без солнечного света. Кроме того, каждая страна имеет свой стратегический запас продовольствия, которого может хватить на два месяца.

Строятся и бункеры. К примеру, в Германии количество возведенных позволяет укрыться 3 процентам населения, в Австрии - 30 процентов, в Швеции - 81 процент, а в Швейцарии все 114 процентов.