Яркая звезда Бетельгейзе хранит темную тайну своего прошлого

Яркая звезда Бетельгейзе, которая, как предполагают некоторые астрономы, вскоре может взорваться и стать сверхновой, скрывает темную тайну своего прошлого. В этом убеждены ученые из Луизианского университета в Батон-Руже.

Красный сверхгигант Бетельгейзе располагается от Земли на расстоянии 530 световых лет. По космическим меркам это очень близко, поэтому у ученых есть возможность наблюдать за ней с помощью телескопов и детально изучать. И вот недавно они заявили, что звезда, интенсивно теряющая газ из атмосферы и, соответственно, яркость, в прошлом поглотила своего звездного спутника, который значительно уступал ей по размеру.

Астроном Манос Чацопулос из университета Луизианы сделал такой вывод после компьютерного моделирования. Ученый объясняет: когда Бетельгейзе вошла в фазу красного гиганта, ее скорость вращения должна была стать меньше. Но этого не произошло - звезда продолжает движение со скорость 108 тысяч километров в час.

Гипотеза о том, что она поглотила своего спутника, находит подтверждение во время моделирования. Предполагается, что давным-давно существовали в плотной области Ориона две звезды - с 16-кратной и 4-кратной массой Солнца. Сейчас же этим величинам соответствует одна Бетельгейзе.