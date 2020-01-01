Телескоп Hubble обнаружил маленькие сгустки темной материи

Сегодня, 11:46

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Телескоп Hubble обнаружил маленькие сгустки темной материи

Телескоп Hubble посредством технологии гравитационного линзирования выявил несколько маленьких сгустков темной материи. Обнаружены они были на поистине фантастическом расстоянии - более чем в 1,2 миллиона световых лет от Земли.

Сотрудники Американского астрономического сообщества напомнили, что главная особенность темной материи - ее отрицательная масса. В данный момент астрофизики не могут объяснить появление сгустков, хотя они уже и зафиксированы.

«Нами выявлено несколько несоответствий лишь на последних изображениях темной материи, присланных телескопом. Ее частицы могут сойтись в сгустки огромной формы, хотя при этом у них нет собственного гравитационного поля. Мы допускаем факт того, что темная материя отталкивает другие космические объекты в силу отрицательной массы. Вполне вероятно, что ряд выдвинутых теорий, которые сейчас считаются верными, на самом деле не соответствуют действительности», - поведали астрономы.

Добавим, что массы обнаруженных образований находятся в диапазоне миллионов солнечных. Предполагается, что на 5-6 порядков ниже массы Млечного пути.

Некоторые астрофизики допускают, что темная материя - это новый компонент Вселенной.

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