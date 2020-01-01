Ученым удалось создать прототип ускорителя частиц на чипе

Ученым из Стэнфордского университета удалось создать прототип ускорителя частиц, который помещается на кремниевом чипе размером несколько десятков микрон.

Изначально размер прибора, который уменьшили ученые, был около двух метров. Ученым удалось его уменьшить до размеров, которые позволят использовать его в дальнейшем в области теоретической физики и медицины.



Отметим, существующие сейчас ускорители, такие как Большой адронный коллайдер, элементарные частицы разгоняют с помощью электрического поля. Но для этого приходится создавать приборы огромных размеров, чтобы добиться желаемых результатов. Поэтому ученые работают над новыми методами ускорения частиц, в частности, разрабатывается ускорение на базе терагерцовых импульсов.

Группа под руководством Елены Вучкович разработали прототип устройства, в котором используется диэлектрическое лазерное ускорение. В этом случае частицы ускоряются за счет электрического поля, которое возникает над специальной прозрачной бороздчатой структурой, подсвеченной снизу поляризованным лазерным лучом.

Созданное устройство сможет ускорять частицы за счет излучения кремниевых проводов ультрафиолетового цвета. В планах авторов разработки за 2020 год вывести его показатели до уровня, который позволит начать на нем проводить исследования.