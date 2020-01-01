Продажи iPhone от Apple в Китае взлетели

Сегодня, 09:35

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Продажи iPhone от Apple в Китае взлетели

Американской корпорации Apple удалось переломить ситуацию на рынке Поднебесной - одном из крупнейших рынков мира - в свою пользу. В новом отчете Bloomberg говорится, что продажи «яблочных» гаджетов на территории этой страны существенно выросли. 

Объем поставок в декабре минувшего года по сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года увеличился на 18,7 процентов. В отчете Китайской академии информационных и коммуникационных технологий эти данные также нашли подтверждение. Там говорится, что за месяц производитель продал в Китае порядка 3,18 миллиона iPhone.

Отметим, что до этого в сентябре и октябре Apple фиксировался рост продаж на 6 процентов.

Самым популярным гаджетом у китайских пользователей стал iPhone 11. Именно его выход и переломил ход продаж.

В отчете также сказано, что в минувшем году в Китае отгружено 389 миллионов смартфонов, но только 13 миллионов из них поддерживают сети пятого поколения.

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