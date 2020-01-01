Microsoft представила программу, распознающую педофилов

Американская корпорация Microsoft представила программу, которая будет распознавать педофилов, которые затаились в игровых чатах. Ее уже начали использовать в Xbox, для которого проблема стоит очень остро. Согласно статистике за 2018 год, модераторами в игровых чатах было выявлено около 45 миллионов фотографий с детским порно.

Программа для выявления педофилов и лиц, занимающихся сексуальной эксплуатацией детей, получила название Artemis. Она будет сканировать переписку пользователей и опираться на характерные индикаторы, которые помогают распознать снимки порнографического характера либо принуждение к интиму.

Проект Artemis поддержан актерами Эштон Катчер и Деми Мур, которые возглавляют фонд борьбы с сексуальным насилием над детьми. Ранее стало известно, что компания Apple также борется с детской порнографией, которая достигла гигантских масштабов.

Так, старший директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват призналась, что все фотографии пользователей в облачном сервисе iCloud сканируются с целью выявления фактов сексуального насилия над детьми.