У смартфонов Xiaomi и Redmi добавились новые полезные функции

Оболочка MIUI, используемая смартфонами Xiaomi и Redmi, продолжает развиваться.

После очередного глобального обновления у гаджетов на этой ОС появились новые полезные функции. К тому же, разработчики стараются исправлять те особенности функционала, которые неудобны или становятся причиной сбоев в работе гаджетов.

Так, в прошлом году Xiaomi запустила функцию скрытых приложений в лаунчере, а в китайской версии прошивки это был отдельный раздел для установленных приложений, так называемый ящик приложений или app drawer. Теперь же появлилась его обновленная версия. Она доступна в обновлении глобальной прошивки MIUI Global ROM.

После обновления появилось меню быстрых действий App Shortcuts для различных приложений. Эта функция дает возможность запускать определенные части приложения для выполнения конкретных задач прямо с домашнего экрана. Стоит отметить, что такая функция была доступна в ОС Android 7.0 Nougat.

Помимо этого после обновления можно будет поделиться приложениями с домашнего экрана, или создать дубль, либо клон приложения. Обновилась и анимация приложения для распознавания отпечатков пальцев.

Также в смартфонах, которые продаются в Европе, будут установлены программы Google Phone и Message вместо MIUI Dialer и Messaging. Поэтому европейские абоненты не смогут записывать собственные звонки, но их смартфоны будут отвечать требованиям законодательства ЕС.