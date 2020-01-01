На CES 2020 презентован неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro

Сегодня, 11:01

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На CES 2020 презентован неубиваемый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro

Южнокорейская компания Samsung уже с 31 января нынешнего года начнет продавать свой новый смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro, который позиционируется как сверхзащищенный и неубиваемый.

На днях гигант электроники презентовал новинку на выставке Consumer Electronic Show 2020, которая проходит в Лас-Вегасе.

Модель произведена по военному стандарту MIL-STD-810G. Сей факт означает, что устройство выдерживает падения и удары о твердые поверхности. Кроме того, производитель оснастил гаджет и защитой по стандарту IP68 - то бишь. смартфон может успешно эксплуатироваться у экстремальных условиях.

Galaxy Xcover Pro вышел с экраном Infinity-O. Его диагональ - 6,3 дюйма, соотношение сторон 20:9. Устройство имеет селфи-камеру на 13 Мп - вырез под нее имеется в левом верхнем углу корпуса устройства. На задней панели располагается основная камера. Она двойная, с сенсорами на 25 и 8 Мп.

Смартфон построен на чипсете Exynos 9611. Объем его оперативной памяти довольно внушительный - 6 Гб. Встроенная память гаджета - 64 Гб. Работоспособность обеспечивает ОС Android 9.0 Pie.

Стоимость новинки - 499 долларов.

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