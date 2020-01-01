Появились рендеры Sony Xperia 5 Plus

Сегодня, 17:17

0

Image
Появились рендеры Sony Xperia 5 Plus

Знаменитый сетевой инсайдер Стив МакФлай, он же OnLeaks, выложил в сеть рендерные изображения флагманского смартфона Sony Xperia 5 Plus. Судя по всему, производитель готовится к скорому выводу устройства на рынок. Флагман может быть представлен уже через несколько месяцев.

Sony Xperia 5 Plus, как предполагается, выйдет с большим OLED-дисплеем диагональю 6,6 дюймов, тыльной квардрокамерой с сенсорным датчиком Time of Flight, селфи-камерой на 8 Мп, а также двумя динамиками на передней панели корпуса устройства.

«Фишка» нового флагмана от производителя из Японии - в узких рамках сверху и снизу экрана. Предположительное соотношение сторон - 21:9. Боковые грани смартфона будут идеально ровными, а не закругленные, как у Xperia 5.

Рендерное изображение также демонстрирует нам 3,5-мм аудиоразъем для наушников - они традиционно находятся в верхней части корпуса.

Sony Xperia 5 Plus получит сканер отпечатков пальцев на боковой стороне.

Инсайдер не исключает, что производитель свою новую модель назовет не Sony Xperia 5 Plus, а по-другому. Стоит учитывать, что это устройство позиционируется как компактная версия знаменитого флагмана Sony Xperia 1, пишет  3-Дньюс.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Появились рендеры Sony Xperia 5 Plus

Сегодня, 17:17

Конопля эффективнее аспирина в 30 раз

Сегодня, 17:15

37-летняя Светлана Лобода показала фото в бикини

Сегодня, 16:18

Поклонники Ксении Бородиной раскритиковали ее фото с пляжа

Сегодня, 16:11

Педиатр Евгений Комаровский посоветовал лечить ребенка голодом

Сегодня, 16:01

Набирает популярность платье с голой грудью, как у Пэрис Хилтон

Сегодня, 15:59

Андрей Губин отказался вернуться на сцену

Сегодня, 15:53

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle