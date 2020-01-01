Конопля эффективнее аспирина в 30 раз

Сегодня, 17:15

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Конопля эффективнее аспирина в 30 раз

Выделенные из конопли веществаоказывают  мощный противовоспалительный эффекткоторый намного сильнее действия современных аптечных препаратов.
Конопля имеет очень непростую историюЭто растение выращивается уже более 6000 лет и на данный момент исследуется как фармакологический препаратМногие слышали об анестезирующих каннабиноидахсодержащихся в растенииКроме них в каннабисе содержатся и другие важные вещества.
Флавоноиды — это группа растительных веществобладающих антиоксидантнымпротивовоспалительным и антиканцерогенным свойствамиЭти соединения и были найдены в каннабисеВ 1986 году исследовательница Мэрилин Барретт впервые распознала флавоноиды каннабиса - канфлавин А и канфлавин ВОба компонента оказывают противовоспалительное действиекоторое в 30 раз эффективнеечем вещества аспирина.
Ученые из Канады впервые увиделикак каннабис синтезирует важные обезболивающие молекулы.

«Нашей целью было изучить механизм образования этих молекулВ наше время осуществить это несложно», - рассказал Тарик Ахтармолекулярный и клеточный биолог из Университета Гвельфа.

Команда исследователей определила геныотвечающие за синтез этих канфлавиновЭто первое доказательство уникальной генетики в растениии каннабис сатива, пишет Популярная механика.
Однако извлечение и очистка этих веществ из каннабиса нецелесообразныАхтар рассказал The Toronto Starчто доля канфлавинов от общей массы растения составляет всего около 0,014%. Поэтому для получения противовоспалительных веществтребуются огромные поля каннабисаОднако данный факт не делает проделанную работу бесполезнойНа данный момент ученые пытаются создать биосистемублагодаря которой можно было бы производить канфлавины А и В в необходимом количестве.
«Не вызывает сомнений тот фактчто создание альтернативных методов снятия острой и хронической боливыходящих за рамки опиоидовнеобходимо», - говорит АхтарПо данным опросов медицинских учреждений пациенты с приступами острой боли отдают предпочтение медицинской конопле вместо применения любых опиоидовкоторые вызывают зависимость.

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