Конопля эффективнее аспирина в 30 раз

Выделенные из конопли вещества, оказывают мощный противовоспалительный эффект, который намного сильнее действия современных аптечных препаратов.

Конопля имеет очень непростую историю. Это растение выращивается уже более 6000 лет и на данный момент исследуется как фармакологический препарат. Многие слышали об анестезирующих каннабиноидах, содержащихся в растении. Кроме них в каннабисе содержатся и другие важные вещества.

Флавоноиды — это группа растительных веществ, обладающих антиоксидантным, противовоспалительным и антиканцерогенным свойствами. Эти соединения и были найдены в каннабисе. В 1986 году исследовательница Мэрилин Барретт впервые распознала флавоноиды каннабиса - канфлавин А и канфлавин В. Оба компонента оказывают противовоспалительное действие, которое в 30 раз эффективнее, чем вещества аспирина.

Ученые из Канады впервые увидели, как каннабис синтезирует важные обезболивающие молекулы.



« Нашей целью было изучить механизм образования этих молекул . В наше время осуществить это несложно », - рассказал Тарик Ахтар , молекулярный и клеточный биолог из Университета Гвельфа .

Команда исследователей определила гены, отвечающие за синтез этих канфлавинов. Это первое доказательство уникальной генетики в растениии каннабис сатива, пишет Популярная механика.

Однако извлечение и очистка этих веществ из каннабиса нецелесообразны. Ахтар рассказал The Toronto Star, что доля канфлавинов от общей массы растения составляет всего около 0,014%. Поэтому для получения противовоспалительных веществ, требуются огромные поля каннабиса. Однако данный факт не делает проделанную работу бесполезной. На данный момент ученые пытаются создать биосистему, благодаря которой можно было бы производить канфлавины А и В в необходимом количестве.

«Не вызывает сомнений тот факт, что создание альтернативных методов снятия острой и хронической боли, выходящих за рамки опиоидов, необходимо», - говорит Ахтар. По данным опросов медицинских учреждений пациенты с приступами острой боли отдают предпочтение медицинской конопле вместо применения любых опиоидов, которые вызывают зависимость.