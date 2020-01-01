Эксперты предостерегли об опасности зарядки смартфонов в общественных местах

Эксперты настоятельно не советуют владельцам смартфонов использовать для зарядки USB-входы, расположенные в общественных местах. Это небезопасно, передает РИА Новости. Через них преступники могут загрузить вредоносное программное обеспечение и получить доступ к данным, хранящимся на устройстве.

По словам специалистов, опрошенных агентством, злоумышленники в кабель для зарядки встраивают специальное устройство либо же в само зарядное устройство встраивают маленький компьютер. Получается, что пользователь, решивший зарядить свой гаджет в общественном месте, подключает его к чужому устройству. И это чревато атакой.

«Тот маленький компьютер, который там стоит, заражает ваше устройство, передает на него зловредный код, исполняет его, и после этого злоумышленник имеет доступ к телефону», - цитирует агентство слова своего собеседника - замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергея Никитина.

Пока что такие атаки специалистами расцениваются как концепт, но шансы, что атаки будут совершаться, очень велики. Особенно с учетом того, что в последнее время в общественных местах количество зарядок увеличивается. К примеру, в Москве сегодня можно зарядить свои гаджеты в аэропортах, в метро, автобусах и так далее.

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин подтвердил, что опасность быть атакованным существует. При этом доступ к данным могут получить не только злоумышленники, но и компания, которая предоставляет подобный сервис. Последняя, как правило, будет собирать данные для анализа с целью дальнейшей их перепродажи рекламодателям.

По этой причине эксперты советуют заряжать свои гаджеты дома. Если возникнет необходимость подзарядки на улицах, можно воспользоваться пауэр банком, к примеру.