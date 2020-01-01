Sony выпустила Android 10 для четырех моделей Xperia

Сегодня, 09:44

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Sony выпустила Android 10 для четырех моделей Xperia

Несмотря на то, что компания Sony выпустила не так уж и много моделей смартфона Xperia, тем не менее, она следит за тем, чтобы они отвечали современным тенденциям.
На днях Sony выпустила Android 10 сразу для четырех моделей смартфонов Xperia, три из которых изначально работали на Android 8.0 (XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium).

Сейчас Sony не входит в число лидеров рынка смартфонов. Тем не менее, от этого бизнеса компания не отказывается и следит за тем, чтобы ее модели могли составить достойную конкуренцию самым продаваемым моделям.
Как стало известно, на Android 10 смогут перейти сразу четыре модели Xperia. Это: Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium. Самую свежую версию ОС уже получили до этого Xperia 1 и Xperia 5. 
Как отмечают эксперты, если говорить о количестве моделей Xperia, уже переведенных на Android 10, и тех, которые пока работают на более старых версиях, то у Sony это соотношение самое высокое.

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