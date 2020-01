Samsung на выставке CES 2020 покажет флагманский безрамочный телевизор

Компания Samsung создала уникальное устройство - безрамочный телевизор. Теперь южнокорейская корпорация готовится представить его на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Известно, что телевизор нового поколения получил название The Wall. Уникальность модели заключается в отсутствии боковых рамок вокруг дисплея Infinity Design. Толщина ТВ-панели составляет всего 15 мм, разрешение — 7680 × 4320 пикселей. Как утверждают в Samsung, QLED-экран телевизора будет занимать 99% поверхности передней панели. Также телевизор сможет масштабировать видео с любых источников до разрешения 8К. Известно, что ТВ-панель нового поколения получил процессор Q950TS с поддержкой искусственного интеллекта, который обеспечивает высокое качество картинки. Флагманское устройство также получило функцию «цифровой лакей», которая позволит телевизору управлять другими устройствами в доме через Bluetooth и Wi-Fi. Помимо прочего, телевизор работает с тремя голосовыми помощниками: Bixby, Google Assistant и Amazon Alexa. Технология Object Tracking Sound Plus, которой снабжен телевизор The Wall, постоянно оптимизирует звуковое сопровождение, позволяя формировать аудиокартину 5.1 для создания эффекта объемного звучания исключительно за счет динамиков телевизора. О других характеристиках нового безрамочного телевизора разработчики пока ничего не сообщают. Сколько будет стоить флагманский телевизор, пока неизвестно, но, судя по всему, недешево.