Новый китайско-бразильский спутник отправил на Землю первые снимки

Сегодня, 15:52

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Новый китайско-бразильский спутник отправил на Землю первые снимки

Новый китайско-бразильский спутник CBERS-4A, стартовавший с космодрома Тайюань 20 декабря минувшего года, уже сделал и отправил первые снимки. 

Как сообщает ТАСС, полторы недели проходило тестирование внутренних систем для вывода CBERS-4A на номинальную орбиту. После этого инженеры миссии приняли решение о включении трех камер аппарата над территорией Бразилии в срок на 10 минут.

Необработанные снимки с камер WPM, MUX и WFI спутника были отправлены на Землю и нынче проходят обработку.

Сообщается, что это лишь первый этап. На подготовительные работы по вводу спутника в эксплуатацию уйдет еще, как минимум, три месяца.

Ученые намерены проверить радиометрические и геометрические параметры фотографий.

CBERS-4A - шестой спутник в рамках совместного проекта между Китаем и Бразилией. На борту аппарата весом в две тонны установлены две бразильские и одна китайская камеры. В рамках миссии они будут фотографировать поверхность Земли в различных разрешениях.

Запуск пятого аппарата миссии состоялся в декабре 2014 года.

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