Впервые в истории медики избавили от тромба пребывающего на МКС астронавта

Впервые за всю историю освоения космоса медики смогли избавить от тромба одного из астронавтов, пребывающего на борту Международной космической станции (МКС). В силу определенных причин в NASA не спешат раскрывать имя пациента.

Астронавты слывут в народе абсолютно здоровыми людьми, так как прежде чем попасть на МКС проходят строгий отбор и десятки обследований, в том числе медицинских. Но даже в космосе от неожиданностей со здоровьем никто не застрахован. Так, к примеру, у них может развиться диарея или ОРВИ.

Недавно астронавт на борту МКС через УЗИ обнаружил тромб у себя на шее - в яремной вене. Управление полетом действовало оперативно и связало астронавта со специалистом по тромбам, доктором Стефаном Моллом. Врач посредством имеющегося на станции оборудования и доступных на борту МКС препаратов смог избавить своего пациента от тромба. В частности, сгусток уменьшился настолько, что перестал угрожать жизни пациента. Правда, на то, чтобы тромб почти полностью рассосался, у астронавта ушло три месяца.



