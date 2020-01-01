Стало известно, чем будут отличаться флагманы Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus

Bluetooth Special Interest Group, разрабатывающая стандарты Bluetooth, а также занимающаяся сертификацией устройств, которые поддерживают эту технологию, обнародовала данные о трех новых флагманах Huawei.

P40, P40 Pro и P40 Plus - все три устройства поддерживают Bluetooth 5.1, но при этом существенно отличаются, передает iXBT.com.

Если верить инсайдерам, у стандартной модели Huawei P40 экран будет плоским. А вот у моделей Huawei P40 Pro и Huawei P40 Plus дисплей будет изогнутый с четырех сторон. В этом и заключается главное отличие моделей из новой флагманской линейки.

Отметим, что ранее исполнительный директор потребительского подразделения Huawei Юй Чэндун подтвердил, что линейка Huawei P40 на рынок будет выведена в Париже 2020 года.