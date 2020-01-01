Эксперт объяснил, как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить батарею

Продлить срок службы батареи смартфона можно, если правильно за ней ухаживать.

Директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте объяснил, какие ошибки, сокращающие срок службы батареи смартфона, зачастую допускают пользователи, пишет Популярная механика.

Так, важно запомнить, что долго держать подключенным к сети телефон, уже заряженный на 100%, нельзя. Это приводит к тому, что ускоряется процесс старения литий-ионных аккумуляторов. Поэтому лучше все же отключать гаджет от зарядки, когда батарея набрала 100%. А значит, зарядить телефон лучше утром, чтобы проконтролировать уровень заряда, а не оставлять его подключенным к электросети на всю ночь.

По словам экспертов, зарядка на уровне 30-50% снижает ресурс батареи медленнее. Но если держать постоянно телефон подключенным к сетевому адаптеру, то изменение химического состава батареи будет происходить быстрее, из-за чего батарея не только будет меньше служить, но и начнет быстрее разражаться.

Впрочем, современные смартфоны оснащены батареями, которые прослужат хорошо в среднем около двух лет. И если пользователь меняет телефоны чаще, чем раз в два года, то проблема ухудшения состояния батареи его зачастую не касается.