Huawei Mate 30 установил рекорд продаж без сервисов Google

Продажи смартфона Huawei Mate 30 с момента выхода на рынок уже достигли 12 млн единиц, что выше всех прогнозов, озвученных экспертами ранее.

Изначально в планах Huawei было продать всего 20 млн Mate 30. Но, скорее все, компания решит увеличить производство данной модели, поскольку она пользуется на рынке огромным спросом.

Так, согласно данным, которые были предоставлены компанией, только в декабре по всему миру реализовано 5 млн единиц Huawei Mate 30. И это несмотря на то, что в отношении компании Huawei действуют ограничения.

Таким большим спросом Huawei Mate 30 пользуется на рынке, поскольку он получил фирменный процессор Kirin 990, который сейчас считается одним из лучших для аппаратов с 10 миллиардами транзисторов. Стоит также отметить, что однокристальная система является одним из самых сложных чипов для смартфонов, объединившим в себе 10,3 млрд транзисторов. Huawei Mate 30 работает в сетях 5G.

Ранее Google прекратил поддержку гаджетов Huawei. Поэтому многие эксперты считали, что это оттолкнет покупателей от смартфонов данного бренда. Тем не менее, уровень продаж Huawei Mate 30 эти прогнозы развенчал. И сейчас эксперты ожидают, что по итогам текущего года Huawei продаст около 230 млн смартфонов по всему миру.