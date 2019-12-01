Xiaomi презентовала новые умные часы Watch Color

Сегодня, 16:18

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Xiaomi презентовала новые умные часы Watch Color

Компания Xiaomi лишь недавно вывела на рынок свои первые часы, как на подходе новая модель. С 3 января 2020 года в Китае начнут продаваться умные часы Xiaomi Watch Color.

Производитель сообщил, что они поддерживают разноцветные ремешки. При этом главной отличительной особенностью является тот факт, что они одинаково подходят и для парней, и для девушек.

Невзирая на анонс, компания пока не раскрывает никаких технических подробностей о гаджете, поэтому цена и версии часов с памятью остаются неизвестными.

Если верить инсайдерам, у часов будет такой же функционал, как и у Huami Amazfit GTR - 1,39-дюймовый AMOLED дисплей, пульсометр, барометр, акселерометр и защита от попадания воды.

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