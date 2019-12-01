Красный гигант Бетельгейзе вскоре может стать сверхновой

Сегодня, 16:20

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Красный гигант Бетельгейзе вскоре может стать сверхновой

Астрофизики обратили внимание на странное поведение звезды Бетельгейзе. Еще совсем недавно этот красный гигант, который расположен в созвездии Ориона, по степени яркости был девятым в небе. Нынче же находится уже в третьем десятке - она 21-ая в списке. А вскоре, как предполагают ученые, светило может стать сверхновой.

Бетельгейзе, которая в 700 раз массивнее нашей звезды по имени Солнце, начала беспокоить астрономов с октября. Буквально за три прошедших месяца яркость звезды снизилась в 2,5 (раза). У исследователей неба есть только одно объяснение этому - светило, которое расположено от Земли на расстоянии порядка 613-881 световых лет, начало коллапсировать и уже совсем скоро может взорваться и вспыхнуть как сверхновая.

Впрочем, учитывая расстояние, следует понимать, что остатки Бетельгейзе до нашей планеты долетят не ранее, чем через 100 тысяч лет после взрыва. Земля расположена в безопасной зоне.

Но самое удивительное явление может ждать землян, когда Бетельгейзе вспыхнет как сверхновая. Ночью ее синее свечение может затмить Луну. Но, как считает профессор астрономии Университета Вилланова Эд Гинань, она будет видна на нашем небосводе и днем.

Вот только спрогнозировать, когда взорвется красный гигант, ученые пока не могут. Это может случиться как завтра, так и через тысячелетия.

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