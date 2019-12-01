Samsung анонсировала загадочный продукт Neon с искусственным интеллектом

Компания Samsung из Южной Кореи анонсировала серией официальных тизер-изображений свой новый продукт, получивший название Neon.

В данный момент о нем нет вообще никаких сведений, даже инсайдеры не расстарались. Известно лишь, что продукт будет оснащен искусственным интеллектом, разработали его сотрудники лаборатории Samsung Technology & Advanced Research Labs (Star Labs).

В рамках проекта Neon уже зарегистрировано доменное имя neon.life.

Один из тизеров гласит о том, что Neon - искусственный человек. При этом производитель просит не путать его с голосовым помощником.

«Neon — это не о Bixby», — уточняет производитель в своем Twitter.

Пользователи и СМИ теряются в догадках. Неужто робот? Производитель успокаивает тем, что ждать осталось недолго. Samsung собирается раскрыть карты на выставке электроники CES (Consumer Electronics Show) 2020. Она запланирована с 7 по 10 января 2020 года в американском Лас-Вегасе.