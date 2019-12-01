Galaxy S11+ удивит новым дизайном тыльной камеры

Сегодня, 16:46

0

Image
Galaxy S11+ удивит новым дизайном тыльной камеры

Свой новый смартфон Samsung Galaxy S11 производитель из Южной Кореи, по слухам, собирается представить в феврале 2020 года. Официальной информации о новинке по-прежнему нет, но инсайдеры работают на славу и пытаются удовлетворить интересы будущих пользователей полезной информацией.

Недавно известный сетевой информатор Стив МакФлай, более известный как OnLeaks, на своей страничке в Твиттере показал, как будет выглядеть камера смартфона Galaxy S11 Plus.

«Похоже, что рендеры, которые я выкладывал примерно месяц назад, основывались на раннем прототипе, который имел иную компоновку задних модулей камеры. Представляют вам обновленную визуализацию, основанную на последнем прототипе, с окончательной конфигурацией...»

На снимке можно увидеть четыре камеры, два дополнительных сенсора и светодиодную вспышку.

Ранее поступала информация, что у Galaxy S11 Plus будет 108-Мп датчик, модуль с перископоподобным 5-кратным телеобъективом и 48-Мп датчиком, а еще датчик захвата объема ToF.

Инсайдеры уверены, что цена базовой версии модели будет немногим превышать 600 евро.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Galaxy S11+ удивит новым дизайном тыльной камеры

Сегодня, 16:46

Самым провальным гаджетом 2019 года признали складной смартфон Samsung

Сегодня, 15:57

Ким Кардашьян ослушалась мужа и накрасила заболевшую дочь Норт

Сегодня, 15:39

6 действий, которые помогут защититься от рака

Сегодня, 15:39

Названы основные симптомы рака спинного мозга

Сегодня, 14:55

РПЛ обнародовала «состав» сборной десятилетия по версии болельщиков

Сегодня, 14:54

В продажу поступил «неубиваемый» смартфон Doogee S68 Pro

Сегодня, 13:17

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle