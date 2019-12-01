Самым провальным гаджетом 2019 года признали складной смартфон Samsung

Эксперты портала Engadget представили ТОП самых громких провалов 2019 года в сфере электроники. Возглавил антирейтинг складной смартфон от компании Samsung, который стоит, между прочим, порядка двух тысяч долларов.

Самым провальным гаджетом 2019 года Samsung Galaxy Fold стал из-за множественных проблем с гибким дисплеем, с которыми довелось столкнуться покупателям вскоре после покупки. А ведь на первых порах спрос, невзирая на цену, был ажиотажным - смартфонов для всех желающих их купить не хватало!

В «провальный» рейтинг попал также ноутбук Microsoft Surface Pro X. Он подвергся критике из-за слишком запутанного и ограниченного интерфейса ОС Windows.

Смартфон Huawei Mate 30 Pro угодил в этот список по причине торговой войны между США и Китаем. Причина в том, что из-за распоряжения властей США 19 августа завершить сотрудничество с Huawei в 90-дневный срок Google прекратила поддержку новых устройств от производителя из Поднебесной.

В антирейтинге также оказались ОС Google WearOS, облачный игровой сервис Google Stadia и, даже, стандарт связи 5G, за которым, как пророчат эксперты, будущее.