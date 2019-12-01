В продажу поступил «неубиваемый» смартфон Doogee S68 Pro

Сегодня, 13:17

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В продажу поступил «неубиваемый» смартфон Doogee S68 Pro

В продажу поступил смартфон Doogee S68 Pro, который позиционируется производителем как «неубиваемый». Устройство с легкостью выдерживает падения и купания.

Новинка обладает защитой IP68 и IP69K и полностью отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Смартфону падения нипочем, поскольку его корпус изготовлен сразу из трех материалов, которые в комбинации делают его сверхпрочным - металла, резины и незначительного количества пластика.

Смартфон также получил от производителя реверсивную беспроводную зарядку, которая подходит, к слову, и для зарядки других гаджетов. ее мощность - 5 Вт.

Смартфон может похвастать 6 Гб оперативной памяти на своем борту и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана очень удобная - 5,9 дюйма.

Стоимость новинки - порядка 16 тысяч российских рублей, но продается она пока лишь на территории Поднебесной.

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