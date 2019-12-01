Ученый рассказал об уязвимых для радиации местах в скафандре для космонавтов

Сегодня, 13:50

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Ученый рассказал об уязвимых для радиации местах в скафандре для космонавтов

В ходе эксперимента удалось установить наиболее уязвимые места для радиации в российском скафандре для космонавтов «Орлан».
Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков рассказал о том, что был проведен эксперимент с выходом в открытый космос. Он показал, что именно перчатки являются самым опасным местом скафандра.

«Мы провели уникальный наземный эксперимент по оценке защищенности органов космонавта в скафандре «Орлан». Внутри него на веревочке вешали источник гамма-излучения, а снаружи измеряли, сколько доходит»,  -рассказал РИА Новости Шуршаков.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что после перчаток наиболее небезопасны шлем и рукава. В целом эксперимент показал, что перепад дозы внутри космонавта достигает 1,5 раза.
Как отметил Шуршаков, ученые считают что необходимо изучить данные дозиметров, которые следует поместить в скафандр и оставить его на некоторое время за бортом космической станции.
Отметим, 15 октября Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса.

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