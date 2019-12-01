Российская компания Caviar презентовала концепт «смартфона будущего». Примечательно, что разработчик-фантазер постарался реализовать в продукте практически все технологии, которые применили производители мобильных устройств в своих моделях только в 2019 году. Создатели пока еще концепта полагают, что тенденции в сфере технологий будут актуальными и в 2020 году, пишет «Ферра».

Концептуальная модель смартфона будущего получила рабочее название Overphone - то бишь, сверхтелефон, сверхаппарат.

У него имеются два самостоятельных дисплея - работать они могут как в тандеме, так и по отдельности. А если взять несколько таких аппаратов, то получится супергаджет.

Создатель ролика уверен, что в будущем смартфоны будут работать на гибких аккумуляторах - батареям можно будет придавать абсолютно любую форму.

Корпус «смартфона будущего», как предполагается будет полностью персонализирован, а заряжать телефон можно будет, например, от солнца.