Директор по продукту World of Tanks рассказал о будущем игры

Директор по продукту игры World of Tanks Вячеслав Макаров уверен, что она будет популярна, по меньшей мере, 10 лет.

Свое мнение по поводу популярности World of Tanks Вячеслав Макаров изложил в интервью ведущему блога «Вскрытие покажет». По его словам, начиная работу над этой игрой, он мечтал сделать что-то уникальное, такое, чего ранее не было.

Стоит отметить, что пик популярности World of Tanks припал на 2015 год. Тогда на серверах могли одновременно играть до 1 млн игроков. И хотя World of Tanks популярна и сейчас, количество игроков стало поменьше. Тем не менее, директор игры уверен, что еще по меньшей мере 10 лет она будет интересна пользователям.

Работы по созданию World of Tanks занимали немало времени. Ведь танки в этой игре вводились максимально схожими по техническим характеристикам с реальными прототипами. Макаров подчеркнул, что были, к примеру, сложности с получением образов танков возникли в Британии, поскольку на территории этой страны больше развито частное строительство.

Сейчас Wargaming продолжает работу над новыми проектами. Их анонсов пока не было, но Макаров уверен, что они будут пользователям не менее интересны.

«Там есть достаточно разные идеи. Но при этом проблема заключается в том, что выходить за вот эту вот границу комфорта и избегать, чтобы сделать еще и не танки, это не очень просто», - отметил Макаров.

Так, сейчас Wargaming активно разрабатывает новую игру-шутер от первого лица под названием «Калибр».