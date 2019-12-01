Комары распознают яды при помощи своих ног

Исследователи заявляют, что им удалось выяснить причины резистентности малярийных комаров к ядам, создаваемых для их уничтожения.

Ученые из Ливерпульской высшей школы тропической медицины выяснили, что комары-переносчики малярии «чувствуют» токсины с помощью своих лапок. Такая особенность малярийных комаров делает их устойчивыми к инсектицидам.

В ходе исследования ученые изучили несколько десятков комаров видов Anopheles gambiae и Anopheles coluzzii, переносчиком малярии из Западной Африки. Оказалось, что на их лапках есть семейство особых связывающих белков SAP2.

Данное вещество, вступая в контакт с пиретроидами, применяемыми широко для борьбы с малярийными комарами, сигнализирует насекомым о токсичности предмета, на который они садятся.

За годы применения инсектицидов для обработки сеток кроватей у комаров развилась устойчивость к веществам, содержащим синергист пиперонилбутоксид (PBO), а также пиретроидные инсектициды. И у комаров продолжают развиваться новые механизмы резистентности. Из-за этого только за последние два года в Африке зафиксировано 219 млн случаев малярии.

Сейчас обычные защитные сетки для кроватей начали заменять на сетки с двойным инсектицидом: стандартным пиретроидом и веществом, которое блокирует основной механизм устойчивости к нему. Но даже их эффективность снижается, пишет Nplus1.

Поэтому ученые считают, что защитные сетки следует создавать с учетом того, какая популяция распространена в том или ином регионе. Они предлагают обрабатывать их не только ядами, но и добавками, которые смогут блокировать устойчивость к ядам.