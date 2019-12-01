Sony не в состоянии удовлетворить спрос на сенсоры камер

Сегодня, 22:53

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Sony не в состоянии удовлетворить спрос на сенсоры камер

Датчики изображения японской компании Sony начали пользоваться бешеным спросом. В этой связи производитель принял решения работать без выходных и с полной загрузкой производственных мощностей. Тем не менее, спрос на данный момент превышает предложение.

Ради того, чтобы полностью удовлетворить ажиотажный спрос на сенсоры камер со стороны производителей смартфонов, компания будет работать круглосуточно - без остановок, без выходных, без новогодних каникул. Это все, что пока в силах производителя.

В 2019 году инвестиции Sony в собственное производство модулей камер для смартфонов исчисляются $2,6 млрд. При этом заводы работают на максимуме уже более года, но все равно их мало для того, чтобы удовлетворить запросы всех желающих.

Сейчас строится новый завод, но запустится он лишь в апреле 2021 года. 

К слову, повышенный спрос на камеры возник по причине того, что одна камера в смартфоне с некоторых пор стала моветоном. Ранее были двойные камеры в ходу, теперь выпускают тройные и четверные. Есть информация, что в 2020 году некоторые флагманы электроники будут презентовать гаджеты с 6 модулями.

Apple, Huawei, Xiaomi могут серьезно пострадать - так, сроки выхода их новых устройств могут быть значительно перенесены. Компания Sony же вынуждена заранее оповещать клиентов о том, что сроки отгрузки сенсоров с большой долей вероятности будут увеличены.

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