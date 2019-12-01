В Китае появились на свет поросята с клетками макак-крабоедов

Китайским ученым удалось создать поросят, которые имеют клетки макак-крабоедов в разных органах.

Ранее подобный эксперимент пытались провести в Институте биологических исследований Солка в Калифорнии. Но тогда он провалился, поскольку все эмбрионы погибли, так и не сформировавшись.

Свиней, как известно, часто рассматривают в качестве потенциальных доноров органов для человека из-за того, что по размеру их внутренности близки к нашим. В тоже время свини не являются самыми близкими родственниками Homo sapiens, и иммунологически, а местами и анатомически их органы сильно отличаются от человеческих. Но ученые считают, что можно будет научиться выращивать животные, у которых один или несколько органов состоят из клеток другого вида.

Ученым из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине удалось добиться того, что зародыши появились на свет. Но и этот эксперимент завершился тоже не очень удачно, поскольку все поросята погибли в течение недели. Авторы эксперимента считают, что в данном случае проблема в процедуре ЭКО, которая не отлажена для свиней.

Стоит отметить, что свиноматкам в рамках этого эксперимента имплантировали 4000 эмбрионов с генами макак. Но только 10 из них прижились, а это лишь 0,25%.

Ученые намерены продолжить дальнейшие работы в этом направлении, поскольку если им удастся добиться успеха, то будет решена проблема дефицита донорских органов.