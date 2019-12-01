Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint составили глобальных рейтинг самых продаваемых смартфонов.

Рейтинг был составлен на основании официальных данных об объемах продаж смартфонов в 2019 году по всему миру.

Возглавил этот рейтинг iPhone XR. Его продажи несколько месяцев были лучше, чем у других смартфонов. На долю этого гаджета от американской компании Apple пришлось 3% от всех продаж по итогам третьего квартала текущего года.

Второе место в рейтинге занял Samsung Galaxy A10. У него 2,6% рынка. Замкнул тройку лидеров Samsung Galaxy A50. Этот смартфон отвоевал 1,9% рынка. Места 4 и 5 заняли Oppo A9 и iPhone 11 соответственно.

Во вторую пятерку этого рейтинга попали Oppo A5s, Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi 7A, Huawei P30.