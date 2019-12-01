Xiaomi презентовала умный холодильник

Компания Xiaomi презентовала большой холодильник Viomi Internet refrigerator, который является еще одной моделью из целой серии так называемой умной техники для дома.

Суммарный объем всех камер этого холодильника достигает 408 литров. Всего в этом холодильнике три камеры. Его ценник составляет 800 долларов. Холодильник получил встроенный 21-дюймовые сенсорный экран.

Что же касается трех камер Viomi Internet refrigerator, то объем его основной холодильной камеры составляет 131 л. Также имеется отдельный отсек зоны свежести объемом в 95 л. А объем морозилки Viomi Internet refrigerator составляет 182 л.

Холодильник Viomi Internet refrigerator интегрируется со смартфоном и оснащен голосовым управлением. Поэтому пользователь может получить информацию, к примеру, какая температура в морозильной камере. Также этот холодильник имеет доступ к базе, в которой более миллиона различных рецептов.

Стоит отметить, что на дисплей холодильника через онлайн-сервисы можно выводить кино и сериалы.

Viomi Internet refrigerator имеет воздушную систему охлаждения 360° и не нуждается в ручной разморозке. Заданная пользователем температура поддерживается автоматически, и в том числе с учетом температуры в помещении.