В Китае из искусственной клетки впервые вырастили живое существо

Ученые из Китая заявили, что им удалось вырастить живое существо из искусственной клетки. Авторы этого эксперимента заявляют, что добиться желаемого результата им удалось не сразу. Но они не жалеют потраченных усилий, утверждая, что результат стоил этого.

Способ вырастить живое существо из искусственной клетки в Китае разрабатывали не один год. В результате ученые смогли добиться результата, к которому стремились.

Группа исследователей под руководством Линь Лю (Lin Liu) из Нанькайского университета попробовала репрограммировать клетки мышей с помощью так называемых «малых молекул» — сигнальных небелковых веществ. Ученые предположили, что такой метод репрограммирования позволит получить безопасные с генетической точки зрения половые клетки.

Для репрограммирования они выбрали гранулезу. Это клеточная оболочка, которая окружает яйцеклетку и вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции. Ранее проведенные исследования уже доказали, что клетки этой гранулезы способны также проявлять свойства стволовых клеток. Затем эксперты получили искусственные половые клетки и оплодотворили их.

В итоге ученые получили живое существо, которое, судя по результатам проведенных исследований, не отличается от животных, которые появляются естественным путем.

Авторы эксперимента считают, что бороться с бесплодием эта методика вряд ли поможет. Но ее можно использовать для того, чтобы повысить количество яйцеклеток, доступных для экстракорпорального оплодотворения, что помогло бы справиться с проблемой пониженной фертильности.