Ученый доказывает, что обнаружил жизнь на Марсе еще в 1976 году

Ученый Гилберт Левин намерен доказать, что обнаружил жизнь на Марсе еще в далеком 1976 году, принимая участие в проекте NASA, но агентство сделало все для того, чтобы о ней никто так и не узнал.

По словам Гилберта, 43 года назад на Землю с Красной планеты несколько аппаратов доставили образцы породы и почвы, после чего исследователи принялись тщательно их изучать. Во время одного из экспериментов ученые намеревались узнать, могут ли быть на Марсе микроорганизмы. С этой целью образцы марсианского грунта пропитывались питательными веществами, которые могли быть пищей для простейших.

Предполагалось, что если в образцах имеются микроорганизмы, то вскоре они начнут выделять углекислый газ - это закономерный процесс результата жизнедеятельности.

Ученые были уверены, что этого не произойдет. Но каким же было их удивление, когда буквально сразу после обработки питательными веществами образцы принялись выделять углекислый газ. Причем, если верить Левину, процесс длился целую неделю.

Но позиция NASA была категоричной - нельзя на основе только этого говорить о наличии жизни.

Ученые потом ставили десятки экспериментов и выдвигали разные теории, объясняющие выделение углекислого газа, но ни одна из них не нашла подтверждения, пишут Актуальные новости.