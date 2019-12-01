Мессенджер ToTok обвинили в шпионаже на разведку ОАЭ

Мессенджер ToTok, который на данный обрел наибольшую популярность у владельцев смартфонов из Объединенных Арабских Эмиратов, недавно был удален из двух популярных магазинов - Google Play и AppStore.

Произошло это вскоре после того, как журналисты американского издания The New York Times со ссылкой на представителей разведки США обвинили власти ОАЭ в шпионаже именно через это приложение

Согласно информации американской разведки, на которую ссылаются журналисты, мессенджер используется властями ОАЭ в целях отслеживания разговоров и действий всех его пользователей.

Особо подчеркивается, что у ToTok нет сквозного шифрования и приложения может беспрепятственно получить доступ к любой информации, в том числе к контактам, камере, календарю, микрофону, местоположению и другой информации.

Журналисты обратили внимание на то, что после удаления из магазинов приложений (а произошло это 19 и 20 декабря) мессенджер продолжает беспрепятственно работать, поэтому рекомендуется удалить его в ручном режиме.

Как выяснилось, мессенджер пользуется успехом не только в ОАЭ, но еще и в Саудовской Аравии, а также в США и Великобритании.