Мессенджер ToTok обвинили в шпионаже на разведку ОАЭ

Сегодня, 14:42

0

Image
Мессенджер ToTok обвинили в шпионаже на разведку ОАЭ

Мессенджер ToTok, который на данный обрел наибольшую популярность у владельцев смартфонов из Объединенных Арабских Эмиратов, недавно был удален из двух популярных магазинов - Google Play и AppStore.

Произошло это вскоре после того, как журналисты американского издания The New York Times со ссылкой на представителей разведки США обвинили власти ОАЭ в шпионаже именно через это приложение

Согласно информации американской разведки, на которую ссылаются журналисты, мессенджер используется властями ОАЭ в целях отслеживания разговоров и действий всех его пользователей.

Особо подчеркивается, что у ToTok нет сквозного шифрования и приложения может беспрепятственно получить доступ к любой информации, в том числе к контактам, камере, календарю, микрофону, местоположению и другой информации.

Журналисты обратили внимание на то, что после удаления из магазинов приложений (а произошло это 19 и 20 декабря) мессенджер продолжает беспрепятственно работать, поэтому рекомендуется удалить его в ручном режиме.

Как выяснилось, мессенджер пользуется успехом не только в ОАЭ, но еще и в Саудовской Аравии, а также в США и Великобритании.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Ученые рассказали о пользе апельсиновой кожуры для сердца

Сегодня, 16:38

Медики рассказали, чем чаще всего травятся россияне

Сегодня, 16:37

Ученый доказывает, что обнаружил жизнь на Марсе еще в 1976 году

Сегодня, 16:36

Генерал таможенной службы оказался валютным миллионером

Сегодня, 16:19

Лукашенко: Москва должна компенсировать Беларуси потери от чернобыльской катастрофы

Сегодня, 15:41

В Серпухове после двухчасовой поездки по местным больницам умерла 13-летняя девочка

Сегодня, 15:23

В Краснодарском крае неудачливый грабитель поджег в магазине кассу

Сегодня, 15:03

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle