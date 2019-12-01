В 2020 году Meizu планирует вывести на рынок четыре 5G-смартфона класса high-end

На 2020-ый год у китайской компании Meizu грандиозные планы. Она намерена вывести на рынок четыре 5G-смартфона класса high-end. Об этом сообщает издание «3Dnews», ссылаясь на слова главного технического директора Meizu Лян Дунмина.

По его словам, будущее - за смартфонами, которые поддерживают работу сетей пятого поколения 5G. Компания пытается идти в ногу со временем, поэтому уже в следующем году хочет презентовать, как минимум, четыре новейших модели с поддержкой 5G. Речь идет об аппаратах класса high-end, с передовыми технологиями.

Прототипы новых устройств Meizu уже готовы, а серийное производство стартует в первом квартале 2020 года.

Инсайдеры уверены, что первым устройством, которое презентует компания из Поднебесной, будет смартфон Meizu 17. Предположительно, он будет построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 865 на восемь вычислительных ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650.

За 5G станет ответственным модем Snapdragon X55. У Meizu 17 будет дисплей с гибкими боковыми частями, а также тройная камера с основным сенсором на 64 Мп.

Предполагается, что смартфон дебютирует на рынке весной 2020 года.







