Кнопочный телефон Philips E525 получил мощный аккумулятор и ОС Android

Сегодня, 19:40

0

Image
Кнопочный телефон Philips E525 получил мощный аккумулятор и ОС Android

В базу данных TENAA внесены сведения о мобильном устройстве Philips E525. Это гибрид - «смесь» смартфона и кнопочного телефона.

От смартфона устройство получило операционную систему Android 4.4 KitKat. Кроме того, он поддерживает сеть 4G LTE и сеть Wi-Fi.

От кнопочного телефона гаджету досталась примитивная камера с расширением всего 0,3 Мп, горизонтальный дисплей на 2,3 дюйма расширением 240 х 320 мм. Но вместе с тем он может похвастаться мощным аккумулятором на 1700 мАч - это предел мечтаний кнопочных телефонов.

Согласно информации в базе правительственной компании Китая, у гибрида также будет слот для MicroSD на 128 «гигов». Объем оперативной памяти у телефона также довольно приличный - 512 Мб, а встроенной - 4 гигабайта.

На задней крышке устройства располагается клавиша экстренного вызова. Информации о том, когда Philips E525 появится в продаже, пока нет.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Врачи рассказали, почему куриные яйца нужно обязательно мыть

Сегодня, 22:15

Математик объяснил, что общего у римских императоров и гаджетов

Сегодня, 20:28

iPhone 12 Pro засветился на рендерах с шестимодульной камерой

Сегодня, 19:59

Кнопочный телефон Philips E525 получил мощный аккумулятор и ОС Android

Сегодня, 19:40

Только с разрешения Киева: на Украине осудили открытие ж/д движения по Крымскому мосту

Сегодня, 18:22

Мэр Новосибирска ответил тем, кто увидел в форме катка нечто неприличное

Сегодня, 17:44

Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Заворотнюк

Сегодня, 17:09

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle