Китайские власти обвинили компанию Xiaomi в слежке за пользователями

Сегодня, 12:53

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Китайские власти обвинили компанию Xiaomi в слежке за пользователями

Китайский производитель электроники Xiaomi вновь оказался в центре шпионского скандала. Однако если ранее западные страны обвиняли компанию в незаконном сборе персональных данных с целью шпионажа для правительства Китая, то теперь уже власти Поднебесной инкриминировали флагману слежку за пользователями.

Правительство Китая включило Xiaomi в список самых крупных компаний в стране, которые нелегально собирают персональные данные пользователей. В перечень также добавили инвестиционную компанию Tencent.

Министерство промышленности, информации и технологий озвучило названия программ, которые идут вразрез с законодательством страны - нелегально следят за пользователями, собирают информацию о них, а потом еще и бессовестно перепродают ее.

В список попали приложения, которые требуют слишком много разрешений у пользователей. В некоторых случаях от них невозможно избавиться. 

В позорном перечне такие приложения как Xiaomi Finance, Tencent QQ, QQ Reading, Sina Corp, 36Kr и Sohu News, а также служба доставки FlashEX. Всего в списке 41 программа.

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