Эксперты поделились лайфхаками, которые пригодятся при ремонте устройств от Apple

На сегодняшний день iPhone удерживают лидерство в рейтингах самых неубиваемых устройств. Тем не менее, случаев, когда «яблоки» выходят со строя, немало. Компания Apple заботится о своей репутации и в случае поломки гаджета готова в виде компенсации предложить приятный бонус либо новую модель.

Потребители, которым приходилось сталкиваться с поломкой, признаются, что зачастую Apple присылает точно такую же модель, но абсолютно новую. Естественно, речь идет о находящихся на гарантии «яблочных» устройствах, а сервисные центры квалифицируют поломку как тяжелую.

К примеру, на смартфонах, которые поддерживают Face ID, специалисты сервис-центров не могут заменить блок, где располагается фронтальная камера. В таком случае пользователю устройства отправляют смартфон с «нуля».

На новый гаджет можно рассчитывать в случае, если случится сбой в работе Touch ID и будет он связан с «материнкой».

Эксперты также советуют обратить внимание на следующий аспект. Если устройство начало нуждаться в ремонте перед самым окончанием гарантии, она продлевается еще на три месяца, передают «АН».

Сломанные iPad или Apple Watch подлежат замене на новые, если находятся на гарантии. Помимо этого, в сервис-центрах могут поменять бесплатно батарею MacBook, если имелась поломка клавиатуры, а также почистить беспроводные наушники от пыли и загрязнений.