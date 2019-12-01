Для смартфонов Xiaomi и Redmi в MIUI 11 создали полезное приложение

Сегодня, 15:02

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Для смартфонов Xiaomi и Redmi в MIUI 11 создали полезное приложение

Для смартфонов Xiaomi и Redmi создали полезное приложение. Оно уже появилось на смартфонах с оболочкой MIUI 11.
Это приложение ориентировано на учеников, студентов и преподавателей. В нем можно сохранять расписание всех занятий, добавлять информацию о студентах и учителях. Оно объединило функции календаря, записной книжки и планировщика дел.

Как рассказали разработчики, новое приложение намного функциональнее обычного календаря. У него больше возможностей, которые делают его удобным инструментом для людей, которые заняты процессом обучения.
Одним из плюсов этого приложения является то, что оно позволяет обмениваться информацией. Лишь в одно нажатие кнопки можно разослать расписание для группы, или нескольких групп, что намного упрощает планирование рабочих дней, пишет IXBT. 
Те пользователи, которые уже протестировали новое приложение, отмечают его удобство. К тому же его можно синхронизовать со стандартным календарем MIUI. Разработчики планируют в будущем связать его и с другими приложениями MIUI.
Данное приложение пока доступно только пользователям на территории Китая. Но вскоре оно будет открыто для смартфонов Xiaomi и Redmi по всему миру.

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