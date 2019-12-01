Apple создала секретную команду для разработки спутников и беспроводных технологий

Американская компания Apple создала секретную команду, которая работает над спутниками и связанной с ними беспроводной технологией. Главная задача специалистов этой группы, пишет агентство Bloomberg, разработка новых способов передачи данных.

Осведомленный источник сообщил, что компания рассчитывает получить первые результаты в течение пяти лет.

В данном проекте задействовано около десятка инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей. Apple не исключает, что проект могут свернуть, если не будет явного прогресса в достижении поставленных целей. Основная сложность в том, что пока нет четкого понимания относительно того, как будут использоваться спутники. Но, как отметил источник, глава Apple Тим Кук проявляет интерес к проекту, что свидетельствует о его значимости для компании.

Apple хочет добиться того, чтобы обеспечить передачу данных прямо на устройства пользователей, что позволит компании снизить зависимость от поставщиков беспроводных технологий, а также соединить устройства друг с другом в обход привычных каналов связи.

Также компания может заниматься разработкой собственных спутников для более точного определения геопозиции устройств. Так Apple удастся улучшить сервис карт и добавить новые функции, считает эксперты.

Пока нет информации по поводу того, будет ли Apple формировать собственную спутниковую группировку для реализации данного проекта. В компании по этому поводу комментарии давать отказались.