Apple создала секретную команду для разработки спутников и беспроводных технологий

Вчера, 23:35

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Apple создала секретную команду для разработки спутников и беспроводных технологий

Американская компания Apple создала секретную команду, которая работает над спутниками и связанной с ними беспроводной технологией. Главная задача специалистов этой группы, пишет агентство Bloomberg, разработка новых способов передачи данных.
Осведомленный источник сообщил, что компания рассчитывает получить первые результаты в течение пяти лет.

В данном проекте задействовано около десятка инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей. Apple не исключает, что проект могут свернуть, если не будет явного прогресса в достижении поставленных целей. Основная сложность в том, что пока нет четкого понимания относительно того, как будут использоваться спутники. Но, как отметил источник, глава Apple Тим Кук проявляет интерес к проекту, что свидетельствует о его значимости для компании.
Apple хочет добиться того, чтобы обеспечить передачу данных прямо на устройства пользователей, что позволит компании снизить зависимость от поставщиков беспроводных технологий, а также соединить устройства друг с другом в обход привычных каналов связи.
Также компания может заниматься разработкой собственных спутников для более точного определения геопозиции устройств. Так Apple удастся улучшить сервис карт и добавить новые функции, считает эксперты.
Пока нет информации по поводу того, будет ли Apple формировать собственную спутниковую группировку для реализации данного проекта. В компании по этому поводу комментарии давать отказались.

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