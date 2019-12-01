Под ледником Гренландии найдена Темная река длиной 1,6 тыс. км

Сегодня, 22:38

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Под ледником Гренландии найдена Темная река длиной 1,6 тыс. км

Ледяной щит Гренландии, который считается одним из самых крупнейших в мире, может скрывать под собой реку протяженностью 1600 километров. Такой вывод сделала международная группа ученых в ходе своего недавнего исследования.

Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) и Университета Осло (Норвегия) тщательно проанализировали информацию с радаров, касающуюся высоты скал подо льдами, и на компьютерах смоделировали гренландский рельеф. Каковым же было удивление исследователей, когда на карте проявились очертания реки, содержащей воду в жидком виде, передает The Independent.

Ученые говорят, что если ошибки быть не может, река простирается под большей частью одного из самых крупных ледяных щитов в мире. Она уже получила название Темная, поскольку полностью скрыта от солнечных лучей.

«Мы узнали, что в Гренландии существует активная и очень крупная подледниковая речная система, хотя некоторая неопределенность все же остается», – поведали авторы исследования.

Темная развила не очень большую скорость, так как ледник над ней тает равномерно. Моделирование показало, что участки ровного дна располагаются на глубине 300-500 метров ниже уровня моря, а в некоторых местах опускается даже ниже 3 километров.

Ученые намерены продолжить дальнейшие исследования ледникового щита Гренландии, чтобы раздобыть как можно больше информации о новой речке.

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