Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса

Ледник Купол Вавилова, расположенный на острове Октябрьской Революции архипелага Северная Земля, стремительно уходит под воду и вскоре может стать частью истории. За последние шесть лет он утратил 11 процентов от своей общей массы - это почти 9,5 миллиардов тонн льда.

Ученые ведут наблюдения за ледником Купол Вавилова в течение многих лет. Объект начал уходить под воду не сейчас - из-за глобального потепления явление длится десятилетиями, но в последнее время оно значительно ускорилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Недавно американские ученые обнародовали видео, на котором показали сибирский ледник из космоса. На кадрах видно, как громадные льдины становятся потоком воды.

В публикации на страницах журнала Geophysical Research Letters говорится, что недавно в воде оказалось западное крыло ледника. Только за минувшие шесть лет ледник утратил 11 процентов своей массы - это 9,5 миллиардов тонн льдов.

Ученые уверены, что в ближайшее десятилетие темпы таяния льдов ускорится, а это угрожает повышением уровня Мирового океана.